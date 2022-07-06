"FİLM, İLİŞKİMİZ YÜZÜNDEN YARIM KALDI"

2006'da yönetmen Katerina Mongio ile nikah masasına oturan ve Maya, Ali ve Cloe adında üç çocuğu bulunan Mehmet Günsür, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda eşi ile ilgili, "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık. 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film, ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor." demişti.