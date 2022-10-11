2018'de CHP'den milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ardından da 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Aldığı Kararla gündeme gelen Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi. Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçen günlerde Cumhur İttifakı'na yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez de AKP'ye katılmasıyla konuşulan Mehmet Ali Çelebi’nin hayatı merak edildi. Mehmet Ali Çelebi kimdir? İşte detaylar…