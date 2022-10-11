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Mehmet Ali Çelebi kimdir? AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi nereli, hangi partili?

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Çelebi açıklamasında yoluna Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğini duyurdu. Aldığı parti değişikliği kararıyla gündeme oturan Çelebi’nin hayatı merak konusu oldu. Peki, AK Parti'ye katıldığını duyuran Mehmet Ali Çelebi kimdir? İşte Mehmet Ali Çelebi biyografisi…

11.10.2022 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2018'de CHP'den milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ardından da 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Aldığı Kararla gündeme gelen Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi. Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçen günlerde Cumhur İttifakı'na yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez de AKP'ye katılmasıyla konuşulan Mehmet Ali Çelebi’nin hayatı merak edildi. Mehmet Ali Çelebi kimdir? İşte detaylar…

  • MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

    Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu.

  • Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklanarak, 41 ay cezaevinde yattı. 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

    CHP 35 ve 36. Kurultaylarında parti meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti.

  • 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katılan Çelebi, 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti.

    11 Ekim 2022 tarihinde ise AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

  • Mehmet Ali Çelebi, cezaevinde olduğu sırada Ergenekon davaları dolayısıyla mahkemeye ziyarete gelen hemşire Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. 38 yaşındaki Çelebi, bir çocuk babasıdır.

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