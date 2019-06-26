26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı. LGS sınav sonuçalarını öğrenen adaylar 2019 liselerin kontenjan ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu...
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEB'DEN LGS TERCİH ROBOTU
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.
Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.
Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.
LGS KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ (TABAN VE TAVAN PUANLARI)
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 2019 Merkezi Sınav Puanına Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı),2019 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) listesini yayınladı. Aşağıdaki butona tıklayarak kontrol edebileceksiniz.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
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