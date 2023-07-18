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        'Maviye Sürgün'de sürpriz yakınlaşma

        SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen bölümüne 'Ali' ve 'Defne'nin sürpriz yakınlaşması damga vurdu. İkilinin duygu dolu anları izleyicileri ekran başına topladı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:15
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        'Maviye Sürgün'de sürpriz yakınlaşma
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        Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün’ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu altıncı bölümünde; 'Serhat', 'Yasemin’i kanlar içinde yerde bulan 'Ali' ve 'Defne’ye büyük bir iftira atarak yalan ifade verdi ve suçu 'Ali’nin üzerine attı.

        Tam o sırada 'Ali’nin daha önce darp ettiği aile de şikâyetçi olmak için karakola geldi. Üst üste yaşanan bu kötü gelişmelerden sonra 'Ali' gözaltına alındı. 'Ozan’ın giderek köşeye sıkıştırdığı 'Defne' çantayı aramaya devam ederken, 'Ayda’nın vefat etmeden önce 'Ali’ ile boşanma aşamasında olduğunu öğrendi.

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        Ortaya çıkan bu gerçek izleyicileri şoke etti. 'Yasemin’in kendine gelmesi üzerine 'Ali' serbest bırakılırken, 'Deniz' için korkulu dakikalar başladı. 'Yasemin', 'Deniz’i ele vermedi ancak bankaya yaptıklarını anlatacağını söyledi. Büyük bir korkuyla babası 'Salih’e her şeyi itiraf eden 'Deniz af diledi. Baba-kızın duygu yüklü sahnesi izleyenleri etkilerken 'Salih', 'Yasemin’in itirafını engelleyerek ikiliyi kurtardı. 'Deniz' de 'Serhat’tan senedi alarak, yasak ilişkisine son verdi.

        Bölümün asıl sürprizi ise final sahnesinde yaşandı. Büyük bir çıkmazın içine giren 'Defne', her şeyi 'Ali’ye itiraf etti. Bu kez 'Ali, kendi davası için kilit bir rolde olan 'Ozan' için 'Defne’den yardım istedi. 'Defne, 'Ali' için her şeyi yapacağını söylerken ikili arasında büyük bir yakınlaşma yaşandı ve 'Ali', 'Defne’yi öptü. Bu anlara ise uzaktan onları izleyen 'Ozan' şahit oldu. Yaşanan bu gelişmeden sonra 'Ozan’ın yapacakları merak uyandırdı.

        İşte o sürpriz anlar;

        YEDİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'Maviye Sürgün’ün yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ali', çocuklarının hazırladığı evlilik yıl dönümü sürprizini görünce duygusal anlar yaşarken 'Ozan', 'Ali’yle yakınlaşan 'Defne’nin üzerine gitmeye devam ediyor. 'Ozan' ve 'Ali' arasında gerilim tırmanırken, “Defne’yi oyundan çıkarmanın vakti geldi.” sözleri tanıtımda dikkatleri çekiyor. “Defne' tehlikede mi?” sorusu akıllara gelirken neler olacağı merakla bekleniyor.

        'Maviye Sürgün’ün 7. Bölüm Tanıtımı;

        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        'Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ön izleme sahnesi
        'Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ön izleme sahnesi
        'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler
        'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler
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        #Maviye Sürgün
        #show tv
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