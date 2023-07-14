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        'Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ön izleme sahnesi

        SHOW TV'nin sevilen dizilerinden 'Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden merakı artıran bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu. Defne'nin Ali'ye ona ihanet etmeyeceğine dair açıklama yaptığı duygu dolu sahnede Ali'nin aniden Defne'yi öpmesi şoke ediyor

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 17:17
        'Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ön izleme sahnesi
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        SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün’ün yeni bölümünden merakı artıran bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu. Defne’nin Ali’ye ona ihanet etmeyeceğine dair açıklama yaptığı duygu dolu sahnede Ali’nin aniden Defne’yi öpmesi şoke ediyor. İkili arasında romantik bir an yaşanırken, neler olacağı heyecanla bekleniyor.

        'MAVİYE SÜRGÜN’ÜN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Defne, Ali ve ailesinin güvenini kazanmak için Salih’in otelinde “Deniz Kafe”nin açılmasına yardım etti. Ozan’la ilgili gerçeklere ulaşmak için yatına gizlice giren Ali, dava numarasının Ozan’ın eline geçtiğini öğrendi. Borçları dolayısıyla Serhat’ın köşeye sıkıştırdığı Salih, senedi ödemek için bankadaki parasını almaya çalıştı. Salih’ten gizli paralarını Deniz’e veren banka çalışanı Yasemin büyük bir panikle Deniz’in yanına koştu ancak Deniz’in gereken parayı bir türlü sağlayamaması işleri giderek karmaşık hale getirdi. Defne’nin verdiği dosya numarasını sorgulatan Ozan, Ali’nin gemilerine baskın yapan ekibin komutanı olduğunu öğrendi. Yakalanma korkusuyla baygınlık geçiren ve eve kapanan Yasemin’i ziyaret eden Deniz aralarında çıkan tartışmadan sonra genç kadını yaraladı. Deniz’in itmesiyle başını çarpan Yasemin kanlar içine kalırken, Deniz panikle evden kaçtı. Paraların nerede olduğunu öğrenmek için Yasemin’in evine giden Defne ve Ali şoke edici o manzarayla karşılaştı. Genç kadını kanlar içinde yerde bulan ikili yardım etmeye çalışırken, karşılarına kendilerini gizlice takip eden Serhat çıktı. Yaşanacak heyecan dolu gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Maviye Sürgün
        #show tv
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