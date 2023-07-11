'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler
SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'de dün akşam 'Ali' ve 'Defne', büyük bir iftirayla karşı karşıya kaldı. "İkili nasıl kurtulacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor
Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün’ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu beşinci bölümünde; 'Defne', 'Ali' ve ailesinin güvenini kazanmak için 'Salih’in otelinde “Deniz Kafe”nin açılmasına yardım etti.
'Ozan’la ilgili gerçeklere ulaşmak için yatına gizlice giren 'Ali', dava numarasının 'Ozan’ın eline geçtiğini öğrendi. Borçları dolayısıyla 'Serhat’ın köşeye sıkıştırdığı 'Salih', senedi ödemek için bankadaki parasını almaya çalıştı. 'Salih’ten gizli paralarını 'Deniz’e veren banka çalışanı 'Yasemin' büyük bir panikle 'Deniz’in yanına koştu ancak 'Deniz’in gereken parayı bir türlü sağlayamaması işleri giderek karmaşık hale getirdi. Defne’nin verdiği dosya numarasını sorgulatan 'Ozan, 'Ali’nin gemilerine baskın yapan ekibin komutanı olduğunu öğrendi.
Yakalanma korkusuyla baygınlık geçiren ve eve kapanan 'Yasemin’i ziyaret eden 'Deniz' aralarında çıkan tartışmadan sonra genç kadını yaraladı. 'Deniz’in itmesiyle başını çarpan 'Yasemin' kanlar içine kalırken, 'Deniz' panikle evden kaçtı.
Paraların nerede olduğunu öğrenmek için 'Yasemin’in evine giden 'Defne' ve 'Ali' şoke edici o manzarayla karşılaştı. Genç kadını kanlar içinde yerde bulan ikili yardım etmeye çalışırken, karşılarına kendilerini gizlice takip eden 'Serhat' çıktı. Yaşanacak heyecan dolu gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.
İşte gerilimin tırmandığı final sahnesi;
ALTINCI BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
'Maviye Sürgün’ün altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ali' ve 'Hasan’ın nezarethanede olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda 'Yasemin' olayıyla ilgili suç 'Ali’nin üstüne atılıyor. 'Defne' gerçeği söylese de 'Ozan', 'Defne’yi ifadesini değiştirmesi için tehdit ediyor. 'Ali’nin bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.
'Maviye Sürgün’ün 6. Bölüm Tanıtımı;
Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor.
Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.