Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile buluştu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dün akşam Greeicy Rendon'un konserini izledi. Icardi, konser sonrasında ünlü şarkıcıyla bir araya geldi
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Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının son anlarında çapraz bağları kopan Mauro Icardi, sezonu kapattı.
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Kısa süre içinde ameliyat edilecek olan yıldız futbolcu, tedavisinin devam ettiği Arjantin'de sosyal yaşamından ödün vermiyor.
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Günlerdir Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi, geçtiğimiz akşam Kolombiyalı şarkıcı Greeicy Rendon'un konserine gitti.
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Mauro Icardi, ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Rendon da Icardi'nin paylaşımını alıntıladı ve kendi hesabından 'alev' ve 'kelebek' emojisiyle paylaştı.
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Greeicy Rendon, uzun süredir kendisi gibi müzisyen Mike Bahía ile aşk yaşıyor.