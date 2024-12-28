MasterChef'te ilk finalist Semih olurken, ikinci finalist 28 Aralık Cumartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 28 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 2. finalist kim oldu, ilk 4'e kalan ikinci isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...