        MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık heyecanı gündeme geldi. MasterChef'te bu akşam "Meyveli Dünya Lezzetleri" temalı yemekler yapıldı. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 28 Ağustos Perşembe ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:17
        • 1

          Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. yarışmacı Nisa oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER VAR?

          İrem

          Mert

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Çağatay

          Furkan

          Onur

          Ayla

          Ayten

          Hilal

          Barış

          İlhan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Sümeyye

          Özkan

          Sezer

          Gizem

          Sercan

          Mert

          Cansu

          İhsan

          İrem

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

        Habertürk Anasayfa