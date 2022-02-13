Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiğiMaske Kimsin Sen final bölümü bu akşam yayınlandı. Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik yaptığı Maske Kimsin Sen programında birinci belli oldu, maskelerin altındaki isimler açıklandı. İşte Maske Kimsin Sen birincisi ve Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu, Ördek, Geyik, Aslan, Unicorn, Kuzgun kim sorusunun cevabı