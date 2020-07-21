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Maserati, Ghibli Hybrid’i dünya çapında düzenlenen online bir lansmanla tanıttı. Pazara sunulduğu 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli’nin hibrit versiyonu, Maserati tarihininin ilk elektrikli modeli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Maserati’nin elektrifikasyon temelli yeni otomobil üretimi stratejisinin ilk örneği olan Ghibli Hybrid, Eylül ayından itibaren Torino’da yer alan Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

İtalya’nın Modena kentindeki “Maserati Innovation Lab” (Maserati İnovasyon Laboratuarı) bünyesinde geliştirilen Ghibli Hybrid, Centro Stile Maserati (Maserati Tasarım Merkezi) tarafından dizayn edildi.

Ghibli Hybrid’in tasarımında, hibrit teknolojili araçların temsil ettiği yeni dünyayı tanımlayan mavi renk göze çarpıyor, kapı kolları ve çamurluklarda ise krom detaylar yer alıyor.

Ghibli Hybrid’de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litre hacimli turbo benzinli motor, yavaşlama ve fren anında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlayan 48 Volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor.

Maserati’nin 48 Volt hibrit sistemi, BSG (kayış marş jeneratörü),batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor. 1.500 d/d’da 450 Nm tork üreten 330 beygir gücündeki motor, yeni Ghibli Hybrid’e 5,7 saniyede 100 km’ye ulaşma ve 255 km/s maksimum hıza ulaşma imkanını tanıyor.

Yeni Ghibli Hybrid'in, tüm yeni Maserati modellerinin elektrifikasyonuna yönelik planın ilk adımını temsil ettiği ve İtalyan markanın ilk tamamen elektrikli otomobillerinin 2021'de sunulacak yeni GranTurismo ve GranCabrio olacağı kaydedildi.