Galası Cannes’da yapıldı

‘Her Şeye Rağmen’ adlı sinema filminin galası, Cannes Film Festivali çerçevesindeki Marché du Film’de yapıldı. Galaya filmin oyuncularından Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Kaan Kaiser ile Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş'ın da aralarında olduğu birçok davetli katıldı
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Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmler arasında bulunan ‘Her Şeye Rağmen’in galası, 75’inci Cannes Film Festivali çerçevesinde yer alan Marché du Film’de gerçekleştirildi. Cinema Olimpia’daki galaya, filmde hayat hikâyesi konu edinilen İlhan Doğan, filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser’in yanı sıra, Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ve yapımcı Cemal Okan eşleriyle birlikte katıldı. Avrupa sinemasından konuklar, İtalya sinemasının yeni yıldız adayı Francesca Serra, ünlü oyuncu koçu Elsena Shehaj, ünlü casting direktörü Lucy Lenox ile Almanya, İspanya, Fransa ve Monaco’dan birçok davetli de filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş’ın konuğu olarak galada hazır bulundu.
EMA Film yapımı ‘Her Şeye Rağmen’in galasına katılan konuklar, gerçek hayatta yaşanan bir başarı hikâyesinin anlatıldığı filmden oldukça etkilendiklerini söyledi. Marsilya’nın Türkiye Başkonsolosu Arda Ulutaş, filmin hikâyesinden, oyuncuların performansından ve Fahir Atakoğlu’nun bestelediği film müziklerinden oldukça etkilendiğini dile getirerek yönetmen Erdal Murat Aktaş ile oyuncuları kutladı.
İlhan Doğan, “Umarım hikâyem insanlara umut olur, ilham verir. Burada kendi hayatımı sinemada izlemek büyük bir gururdu ve çok heyecanlandım. Bu mutluluğun tarifi yok” diyerek duygularını ifade etti.
Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş ise “Film, buradaki prömiyerle uluslararası yolculuğuna başladı. Heyecanlıyız. Büyük bir hikâye, büyük bir proje. İnanılmaz başarılı bir ekiple ve birbirinden değerli oyuncularla çalıştım. Mutlu ve gururluyum. Filmden sonra aldığım tepkiler harikaydı” dedi.
Cannes Film Festivali’nde birçok uluslararası satış ajansının dikkatini çeken ‘Her Şeye Rağmen’e 7 farklı dilde dublaj yapıldı. Film, yurt dışında birçok ülkede gösterime girecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Marsilya Başkonsolosu film ekibini kutladı/marsilya-baskonsolosu-film-ekibini-kutladi-3449214
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