Cannes'da kapkaççı şoku 0:00 / 0:00

Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğradı. Telefonu çalınan Petekkaya, 300 metre kovalayıp yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etti

Erkan Petekkaya’ya Cannes Film Festivali’nde kapkaççı şoku…

‘Her Şeye Rağmen’in Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ertesi günü filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, kapkaççının saldırısına uğradı.

Filme hayat hikâyesi konu edilen İlhan Doğan, yönetmen Erdal Murat Aktaş ve Erkan Petekkaya ile birlikte yemek yedikten sonra otellerimize dönmek üzere masadan kalktık. Petekkaya, “Siz gidin, ben biraz daha oturacağım” dedi. Doğan, “Yalnız bırakmak istemeyiz, biraz daha oturalım o zaman” demesi üzerine “Benim ne zaman kalkacağım belli olmaz. Siz gidin” şeklinde ısrar edince otellerimize döndük.

Erkan Petekkaya, 'Her Şeye Rağmen'in prömiyerine katılan konuklarla tek tek ilgilenip sohbet etti.

Erkan Petekkaya, restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşurken yürümeye devam etti. O esnada bir kapkaççı, elinden telefonu alarak koşmaya başladı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Erkan Petekkaya, oldukça kalabalık bir alan olmasına rağmen hırsızı kovaladı. Yaklaşık 300 metrelik bir kovalamacadan sonra hırsızı yakalayan Petekkaya, Habertürk’e yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. “Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim” diyerek 50 Avro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 Avro daha uzatıp “Al bu paraları benim telefonumu ver” dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm. Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 Avro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 Avro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 Avro buldular. Paraları da iade ettiler. Sonra da kısa bir video çektim. Başıma böyle bir hadise geldi. Çok şükür ucuz atlattım.