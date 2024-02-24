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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmara'da kayıp 4 mürettebat son durum | 32 dalış yapıldı eşyaları var kendileri yok - Son dakika

        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!

        Marmara Denizi'nde seyir halindeyken, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatıyla batan BATUHAN A adlı gemide, aşçı 33 yaşındaki Zeynep Kılınç ile yağcı 40 yaşındaki Hüseyin Tutuk'un cenazelerine ulaşılmasının ardından, kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor. Bu zamana kadar gerçekleştirilen toplam 32 dalışla gemideki makine dairesi dahil her bölümü defalarca arayan ekipler, kayıp mürettebata ait olduğu değerlendirilen eşyalara ulaştı ancak denizciler bulunamadı. Bugünkü dalışlardan da sonuç alınamazsa, akşam yapılacak durum değerlendirmesi toplantısında, gemideki aramaların durumuyla ilgili karar alınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:06
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        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
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        Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü BATUHAN A adlı gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi.

        KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

        DHA'da yer alan habere göre Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

        GEMİ 51 METREDE DÜZ ŞEKİLDE DURUYOR

        İzmit Körfezi'ndeki araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin sonar cihazıyla, geminin 51 metre derinlikte tespit edildiği belirtildi.

        2 MÜRETTEBAT BULUNDU

        Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonla, arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabildiği değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Sonar cihazlı incelemede kayıp 6 mürettebattan 2'sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. Aramaların 3'üncü gününde, TCG AKIN'dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafedeki dalışta, kayıp 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'a, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana'da toprağa verildi.

        SAS KOMANDOLARI DALIŞLARA KATILIYOR

        Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan yaptığı dalışlarda, 6'ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'a ulaşıldı. Olaydan 128 saat sonra bulunan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söyleyip o anları kaydetti. O anlarda, 6 saattir aynı yerde beklediklerini söyleyen Tutuk'un, eşine, saat 06.09'da internetten, durumları hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

        32 DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Batuhan A'daki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları, geminin battığı 10'ncu gününde de devam ediyor. Toplam 30 dalgıç, dün itibarıyla gerçekleştirdikleri 32 dalışla geminin makine dairesi dahil her bölümünü, zor şartlar altında 4 kez aradı. Kayıp 4 mürettebatın bulunması için daha önce yapılan dalışlardan sonuç alamayan ekipler, bugün gerçekleştirecekleri aramaların ardından, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanıp, durum değerlendirmesi yaparak, gemideki çalışmaların sürdürülüp sürdürülmemesine karar verecek.

        EŞYALAR VAR, KENDİLERİ YOK

        Bu arada, kayıp 4 mürettebata ulaşmak için arama çalışmaları denizden balıkçılar ve kayıklarla, havadan uçak, helikopter ve İHA'lar ile Bursa'nın Gemlik ilçesinden, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahiline kadar olan bölgede ise jandarma, AFAD ve arama ve kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Kayıp mürettebata ait olduğu sanılan eşyalar bulunurken, kayıp mürettebata ise henüz ulaşılamadı.

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