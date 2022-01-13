Son dakika haberleri... Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Bu gelişme ile beraber sıfır araba fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ocak ayı itibarı ile sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almayı düşünenler, matrah düzenlemesinin ardından yeni sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalara başladı. Yapılan bu düzenlemenin Toyota, Fiat, Renault, Hyundai ve diğer birçok modelde indirime neden olması bekleniyor. Peki, sıfır araba fiyatları düştü mü, ne kadar indirim oldu?

İşte, 13 Ocak 2022 itibarı ile güncel ve yeni sıfır otomobil fiyatları listesi;