Marine Edilmiş Et Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Marine Edilmiş Et Dolapta Kaç Gün Dayanır?

HABERTURK.COM

Marine Edilmiş Et Bozulur Mu?

Et, dışarıda bekletildiğinde çabuk bozulan bir besindir. Bu nedenle doğru şekilde muhafaza edilmeli ve olması gerektiği gibi marine edilmelidir. Marine edildikten sonra ise bekleme süresine uyulmalı ve en doğru zamanda çıkartılıp pişirilmelidir. Eğer bazı püf noktalara dikkat edilmezse besin değerinde düşüş meydana gelir ve en önemlisi hızlı bir şekilde bozulur. Peki, marine edilmiş et dolapta kaç gün bekler? Marine edilmiş et kaç günde bozulur? Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak, lezzetli bir et yemeği yapabilirsiniz.

Marine Edilmiş Et Kaç Gün Dayanır?

Öncelikle marine edeceğiniz ve dinlendireceğiniz et, fazla sert ise marine işlemini uzatabilir, daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz. Bu sayede piştikten sonra ağızda dağılan lezzetli bir ete sahip olabilirsiniz.

Marine edilmiş et bozulur mu ? Doğru şekilde marine edilen ve ideal saat aralığında bekletilen et, asla bozulmayacaktır. Eti marine ettikten sonra 2 ile 24 saat aralığında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sertlik derecesi fazla olan etler, 48 saati geçmeyen bir marine işleminden geçmelidir. Eğer mangalda pişireceğiniz eti marine etmek istiyorsanız ve marine için geç kaldığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir gün öncesinden marine ederek buzdolabına kaldırmalısınız.

? Doğru şekilde marine edilen ve ideal saat aralığında bekletilen et, asla bozulmayacaktır. Eti marine ettikten sonra 2 ile 24 saat aralığında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sertlik derecesi fazla olan etler, 48 saati geçmeyen bir marine işleminden geçmelidir. Eğer mangalda pişireceğiniz eti marine etmek istiyorsanız ve marine için geç kaldığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir gün öncesinden marine ederek buzdolabına kaldırmalısınız. Eti marine etmeden önce olabildiğince ince kesmeniz, etin marine esnasında daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Etin marine edilme süresi bittiyse dolaptan çıkarın ancak hemen kullanmayın. İçerisindeki marine sosunu süzdükten sonra biraz bekletin.

Beyaz et için marine süresi 2 saat iken, kırmızı et için marine süresi 4-8 saat arasındadır. Bu saat aralıkları aynı gün içinde et yemeği pişirecek olanlar için idealdir. Unutmayın ki daha lezzetli ve daha yumuşak bir et için en az 24 saatin geçmesini gerekir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk