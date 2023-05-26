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Kültür mantarı bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kültür mantarı dolapta kaç gün dayanır?

Kültür mantarı tüketimi hem zihinsel hem de fiziksel gelişim için oldukça önemlidir. Bu nedenle her yaş grubu için tüketilmesi şart olan besinler arasında yer alır. Kültür ortamında yetişen mantarlar, doğru muhafaza koşullarında uzun süre saklanabilir ve besin değerlerini kaybetmez. Pek çok yemeğe lezzet katan ya da tek başına birbirinden leziz yemeklere dönüşen kültür mantarı; potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir bakımından oldukça zengindir. Ayrıca A, B, K ve D vitaminlerini içinde barındırdığı için sağlıklı bir yemeğe dönüşür. Peki, kültür mantarı bozulur mu? Kültür mantarı kaç gün dayanır?

Giriş: 26.05.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kültür Mantarı Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kültür Mantarı Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Kültür Mantarı Bozulur Mu?

Kültür mantarı nasıl saklanmalı? Bu sorunun cevabı mantarı nasıl tüketmek istediğinize göre değişiklik göstermektedir. Fırında, başka yemeklerde kullanmak üzere tencerede ya da sote yapmakta kullanılan kültür mantarı, pişirilme tarzına göre muhafaza edilmelidir. Böylece en ideal şekilde saklanır ve tüketilmek üzere başka günlerde tercih edilebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek kültür mantarını en doğru şekilde saklayabilirsiniz.

Kültür Mantarı Kaç Gün Dayanır?

  • Kültür mantarı, alındıktan hemen sonra pişirilmek üzere hazırlanmazsa ve alındığı gibi dolaba konursa hemen kararma yapabilir ve besin değerini kaybedebilir. Öncelikle kültür mantarını nasıl kullanacağınıza karar vererek hareket etmelisiniz.
  • Eğer aynı gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız en iyi şekilde yıkamalı, yıkama işleminin ardından sapları ayrılmalı, mantarın üzerindeki zar tabakası dikkat bir şekilde soyulmalıdır. Bu işlemlerin ardından dolaba kaldırmak ve ertesi günü kullanmak istiyorsanız derin bir kaba mantarları yerleştirebilir, ağzı açık şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hava alan mantar, daha uzun süre dayanıklılığını korur. Eğer hava almazsa çabuk nemlenir ve bozulabilir. Mantarları ağzı açık bir şekilde yaklaşık 5 gün kadar dolapta bekletebilirsiniz. Ancak mantar çabuk kararan bir besin olduğu için çok geç olmadan pişirilmelidir.
  • Kültür mantarı bozulur mu? Uzun bir süre derin dondurucuda mantar muhafaza etmek istiyorsanız temizlediğiniz mantarları buzdolabı poşetlerine yerleştirebilir, ardından derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu yöntem ile kültür mantarları yaklaşık 1 sene kullanılabilir. Bozluktan çıkan kültür mantarı kolayca çözülebilir ve hızlı bir şekilde yemeklere dahil edilebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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