MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş (d. 23 Mayıs 1955; Beypazarı, Ankara), Türk avukat, siyasetçi ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye başkanıdır. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçilmiştir.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisinde başlayan Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürmüştür. 2013 yılında MHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisine katılmıştır. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve bir puan farkla seçimi kaybetmiştir. 2016 yılında CHP'den ayrılan Yavaş, 2018 yılında tekrar partiye katılarak 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve oyların %50,9'unu alarak seçilmiştir.

ERKEN DÖNEM VE EĞİTİM HAYATI

Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.

Yavaş'ın Aladdin (d. 1950), Mahir (d. 1957), Sabri (1965-2021) adında üç erkek kardeşi, Vicdan (d. 1962) adında ise bir kız kardeşi vardır.