Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?
Yerel seçim maratonu tamamlandı ve illerin belediye başkanları belirlendi. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 60,38 oyla Mansur Yavaş oldu. 2019 yılından beri Belediye Başkanı olan Yavaş, bir kez daha seçildiği için bu dönemde 5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürütecek. Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak doğan Mansur Yavaş hayatı merak ediliyor. Peki, Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayatı, biyografisi ve siyasi geçmişi
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Türkiye’nin 81 ilinde yerel seçim kapsamında Belediye Başkanları belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında AK Parti’den Turgut Altınok ve CHP’den Mansur Yavaş yer alıyordu. 2019 yılından itibaren Ankara Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş hayatı araştırılıyor. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?
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MANSUR YAVAŞ KİMDİR?
Mansur Yavaş (d. 23 Mayıs 1955; Beypazarı, Ankara), Türk avukat, siyasetçi ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye başkanıdır. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçilmiştir.
Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisinde başlayan Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürmüştür. 2013 yılında MHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisine katılmıştır. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve bir puan farkla seçimi kaybetmiştir. 2016 yılında CHP'den ayrılan Yavaş, 2018 yılında tekrar partiye katılarak 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve oyların %50,9'unu alarak seçilmiştir.
ERKEN DÖNEM VE EĞİTİM HAYATI
Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.
Yavaş'ın Aladdin (d. 1950), Mahir (d. 1957), Sabri (1965-2021) adında üç erkek kardeşi, Vicdan (d. 1962) adında ise bir kız kardeşi vardır.
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SİYASİ KARİYERİ
Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1985-1989 arasında MÇP Beypazarı kurucu ilçe başkanlığı ardından 1989 - 1994 yılları arasında MÇP ve MHP'den Beypazarı Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı Belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde oylarını artırarak, yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.
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2009 VE 2014 YEREL SEÇİMLER
Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamladı.
2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile CHP'ye katılması gündeme geldi ve 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyeliğine kabul edildi. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ilan edildi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 43,8'ini almayı başardı, fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetti.
Mansur Yavaş, 17 Nisan 2016 tarihinde CHP'den istifa etti.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, oyların yüzde 50,93'ünü alarak seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019'da YSK’dan mazbatasını alıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı.
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
6 Mart 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakındaki beş partinin genel başkanları ile beraber Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak isimlendirildi.
2024 YEREL SEÇİMLER
2024 yerel seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.