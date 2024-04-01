2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

MALATYA 2019 YEREL SEÇİM SONUCU

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %69,47 oy oranıyla AK Parti’den Selahattin Gürkan birinci seçilmişti. CHP adayı Soner Gökçe yüzde %23,23 oy oranı alarak ikinci oldu.

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