Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek oldu! Manisa Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Belediye Başkanı Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası merak ediliyor. Manisa'da ikamet eden vatandaşlar heyecanla sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Buna göre; Manisa il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Manisa Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Manisa Yerel Seçim sonuçları
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Yerel seçimde 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Manisalılar Manisa Belediye Başkanı adayını seçti. Manisa Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Peki Manisa seçim sonuçları nasıl? Manisa Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Manisa Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar
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FERDİ ZEYREK BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre; Manisa’da yüzde 57,21 oy olan CHP adayı Ferdi Zeyrek Manisa Belediye Başkanı oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içinde kesin seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Kesin sonuçlarla birlikte, Ferdi Zeyrek'in Belediye Başkanlığı görevi resmileşecek. İşte, Manisa şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
MANİSA BELEDİYESİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024
Kesin olmayan sonuçlara göre; Manisa şehrinin Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek oldu.
Manisa’da açılan sandık sayısı yüzde 99,6'ya ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ferdi Zeyrek'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 MANİSA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Manisa ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Ahmetli: CHP yüzde 43,62
Akhisar: CHP yüzde 59,14
Alaşehir: CHP yüzde 53,26
Demirci: AK Parti yüzde 55,47
Gölmarmara: CHP yüzde 57,51
Gördes: CHP yüzde 46,63
Kırkağaç: CHP yüzde 41,38
Köprübaşı: CHP yüzde 60,77
Kula: CHP yüzde 50,64
Salihli: CHP yüzde 58,22
Sarıgöl: CHP yüzde 55,85
Saruhanlı: AK Parti 42,76
Selendi: Yeniden refah Partisi yüzde 42,37
Soma: CHP yüzde 57,98
Şehzadeler: CHP yüzde 38,34
Turgutlu: CHP yüzde 36,93
Yunusemre: CHP yüzde 46,10
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Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
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31 MART SEÇİMLERİNDE KAÇ OY KULLANILACAK?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
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2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
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MANİSA 2019 YEREL SEÇİM SONUCU
Manisa Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %52,77 oy oranıyla MHP’den Cengiz Ergün birinci seçilmişti. İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı yüzde %38,05 oy oranı alarak ikinci oldu.