31 Mart Pazar günü Beykozlu vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beykoz ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beykoz Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beykoz Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

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