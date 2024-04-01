31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kırklareliler Kırklareli Belediye Başkanı adayını seçti. Kırklareli Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Kırklareli canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Kırklareli seçim sonuçları nasıl? Kırklareli Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Kırklareli Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar...