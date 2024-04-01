Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beşiktaş'ta Belediye Başkanı kim oldu?

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beşiktaş yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beşiktaş seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, Beşiktaş seçim sonucuna göre hangi parti kazandı? İstanbul Beşiktaş'ta Belediye Başkanı kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Belediye Başkanı belli oldu
        Kırıkkale Belediye Başkanı belli oldu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Habertürk Anasayfa