Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu? Kırşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yerel seçimde sandıkların kapanması sonrası Kırşehir sakinleri Kırşehir Belediye Başkanı belli oldu. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Peki Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Kırşehir seçim sonuçları ve oy oranları
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31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kırşehirliler Kırşehir Belediye Başkanı adayını seçti. Kırşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Peki Kırşehir seçim sonuçları nasıl? Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Kırşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar
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KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 01.15 itibarıyla sandıkların yüzde 99.5'i açıldı
Resmi olmayan verilere göre Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediye Başkanı oldu.
CHP adayı Selahattin Ekicioğlu oyların yüzde 52,79'unu aldı. AK Parti adayı Osman Arslan ise oyların yüzde %37,38 aldı.
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31 MART 2024 KIRŞEHİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İşte Kırşehir ilçelerinde kesin olmayan seçim sonuçlara göre kazanan belediye başkanları
Akçakent- AK Parti %56,86 Yılmaz Kılıç
Akpınar- CHP %45,10 Şükrü Turgut
Boztepe- MHP %32,23 Musa Ceylan
Çiçekdağı- AK Parti %49,75 Hasan Hakanoğlu
Kaman- AK Parti %51,92 Emre Demirci
Merkez- CHP % 52,79 Selahattin Ekicioğlu
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Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
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2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %50.93 oy oranıyla CHP’den Mansur Yavaş birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde %47.12 oy oranı alarak ikinci oldu.