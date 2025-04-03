Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'da bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü - Güncel haberler

        Manisa'da bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

        Manisa Kırkağaç'ta baba ve oğulun tartışması kanlı bitti. Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 01:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam Beytullah (58) ile oğlu Muzaffer Doruk (32) arasında Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Beytullah Doruk, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Habertürk Anasayfa