Manchester United'a 100 bin kişilik yeni stadyum!
İngiltere Premier Lig devi Manchester United, 100 bin kişilik yeni stadyum projesini tanıttı.
- 1
Manchester United, futbolda çılgın bir projeye başlıyor.
- 2
Kırmızı Şeytanlar, 100 bin kişilik yeni stadyum projesini açıkladı.
- 3
Manchester United'ın CEO'su Omar Berrada, konu hakkında, "Kulüp olarak uzun vadeli hedefimiz dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamak" ifadelerini kullandı.
-
- 4
Manchester United hissedarı Jim Ratcliffe ise, "Gerçek anlamda son teknoloji bir stadyum oluşturacağız" dedi.
- 5
Manchester United, yeni stadyumunun inşa edilmesinin ardından 1910 yılından bu yana 115 yıldır maçlarını oynadığı Old Trafford Stadyumu'na veda edecek.
- 6
Yeni stadyumun Manchester United'a maliyetinin yaklaşık 2 milyar sterlin (94.5 milyar TL) olacağı belirtiliyor.
-