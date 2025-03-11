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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!

        Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında imzayı attı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:12
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        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
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        Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke getirildi.

        FATİH TEKKE DÖNEMİ BAŞLADI!

        Fatih Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla bugün Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında resmi imzayı attı.

        "KOLAY ŞEYLER BANA GÖRE DEĞİL"

        "Yuvaya geldik, çok şükür. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun."

        "GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

        "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor."

        "KUPAMIZ OLMADI AMA..."

        "10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor.

        Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız.

        Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."

        ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

        "KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

        "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin."

        "İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

        "Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."

        "Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun."

        ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİ

        "Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum."

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