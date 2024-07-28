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        Haberler Dünya Manchester Havalimanı'ndaki polis şiddetine ilişkin Belediye Başkanından açıklama | Dış Haberler

        Manchester Havalimanı'ndaki polis şiddetine ilişkin Belediye Başkanından açıklama

        Manchester Havalimanı'nda polisin yüzünü ve başını tekmelediği kişilerin olay öncesinde 3 polis memuruna saldırdığı görüntülerin yayımlanmasının ardından açıklama yapan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, "İki tarafı olan karmaşık durum. Halkı bir karara varmak için acele etmemeye çağırıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:05
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        İngiltere'deki polis şiddetine ilişkin açıklama
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        Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin başına ve yüzüne tekme attığı görüntülerin öncesinde yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Manchester Evening News tarafından yayımlandı.

        Görüntülerde polisin, Terminal 2 otopark ödeme noktasında gözaltına almak istediği şahsın ve beraberindeki diğer kişinin saldırısına uğradığı yer aldı.

        Bir kişinin erkek polise, diğerinin de iki kadın polise saldırdığı kayıtlara ilişkin gazeteye görüntülü açıklama yapan Burnham, "İki tarafı olan karmaşık durum. Halkı bir karara varmak için acele etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

        Burnham, olaylara karıştıkları belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Artık insanların, Bağımsız Polis Davranışları Ofisinin (IOPC) polis memurunun davranışına ilişkin soruşturmasını yürütmesine ve buna paralel devam eden Manchester Polisinin farklı suçlar olup olmadığına ilişkin soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi gerekiyor. Böylece daha etkili bir tablo ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

        Olaya ilişkin yayımlanan görüntülerin tüm resmi ortaya koymadığını kaydeden Burnham, bütün kayıtları izlediğini anlattı.

        Burnham, "Karmaşıklığı ve herkesin tüm gerçeklere haiz olmaması nedeniyle insanlardan bir yargıya varmak için acele etmemelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

        IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates de sürece ilişkin yaptığı açıklamada, yerde yatan şahsı tekmeleyen polisle henüz görüşme yapılmadığını ancak olaya karışan kişilerden biri ve ailesiyle görüşüldüğünü söyledi.

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