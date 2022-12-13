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Habertürk'e konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ifadeleri kullandı:





"Expo 2028 Malatya'da Dünya Bahçeleri Sergisi yapılacak. Biz burada Expo ile ilgili hazırlık süreci içerisinde 5 bin kişilik kapalı spor salonu, gençlik karşılama merkezi, jimnastik salonu, rekreasyon alanları, çevre düzenlemesi, 5 yıldızlı oteller, polis evleri, ayrıca bulvarlar. Erişim ve ulaşımla ilgili altyapı çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Zaten ilgili Expo heyetinin Malatya'ya teşrif etmeleri ve yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemesinde işlevsel ve sürdürülebilir anlamda daha sonraki süreçte de şehre katma değer sağlayacağı anlamda emin oldukları için Amsterdam'da oybirliği ile kabul edildi.

"TARİHİ BİR SONUÇTUR"

Şu anda bize 2025'e sizi alabilir miyiz. Şehirlerin belki yetişememe durumu söz konusu olabileceğinden dendin. Netice itibarıyla 2028'in lansmanı gerçekleştirildi. Yeşil Malatya'nın güzellikleri gördük. Malatya Expo'ya hazırdır. Expo fuarları yaklaşık 172 yıl önce Londra'da yapılmış. O dönemde 6 milyon kişinin Londra Expo'sunu ziyaret ettiğini görüyoruz. Akabinde Paris Exposu. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı, ilk devlet olan yer. Medeniyetin inkişaf ettiği bir yer. İnsanlık medeniyetinin başladığı ve 26 medeniyet kurulan bir şehir devletinden bahsediyoruz. Türkiye'de bir 'Yeşil Bursa' bir de 'Yeşil Malatya' derler. Bu şehirde dünya bahçelerinin sergilenmesi tarihi bir sonuçtur.