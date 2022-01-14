"NAZAR DEĞDİ"

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı, ardından taburcu edilmişti. Işıl Tuncer, doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtmişti.

Tuncer ise konuyla ilgili, "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek." demişti.