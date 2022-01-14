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Mahmut Tuncer: Sünnet çocuklarına benzemişim

Mahmut Tuncer, modacı Ivana Sert'in kendisine uyguladığı filtreli fotoğrafla ilgili konuştu. Ünlü türkücü, "27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim" açıklamasını yaptı

14.01.2022 - 14:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini geçtiğimiz ay evlilikle taçlandıran modacı Ivana Sert, Mahmut Tuncer ile poz vermişti.

    Tuncer ile objektif karşısına geçen Sert, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

  • "SÜNNET ÇOCUKLARINA BENZEMİŞİM"

    Ivana Sert'in ünlü türkücüye uyguladığı filtre çok konuşulmuştu. Mahmut Tuncer, o fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. 'Magazin Masası'na konuşan Tuncer, "27 yaşıma dönmüşüm, sünnet çocuklarına benzemişim." diyerek, güldürdü.

  • "ETEK BİLE GİYERİM"

    Sahnelerdeki dekolte polemiğine de değinen Mahmut Tuncer, "Moda olsa etek bile giyerim." şeklinde konuştu.

  • HASTANELİK OLMUŞTU

    Öte yandan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz aylarda omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gitmişti.

    Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürülmüştü.

  • "NAZAR DEĞDİ"

    Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı, ardından taburcu edilmişti. Işıl Tuncer, doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtmişti.

    Tuncer ise konuyla ilgili, "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek." demişti.

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