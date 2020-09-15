Mahmut Tuncer: Mutluluğa şahit olmak güzel bir duygu - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can Delen, geçtiğimiz akşam Elif Aydın ile Çavuşbaşı Kasrı'nda evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini şarkıcı Mahmut Tuncer yaptı. Yakın dostu Abdurrahman Delen ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuner, "Mutluluğa şahit olmak çok güzel bir duygu. Dostum Abdurrahman'ı bu mutlu günlerinde yalnız bırakamazdım. Oğlumuzu evlendiriyoruz. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Pandemi sürecinde iki tane sinema filminin ertelendiğini söyleyen Mahmut Tuncer, daha sonra gelin ve damat için şarkılarını seslendirdi.