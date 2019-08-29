Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, 'öldü' iddialaarına böyle yanıt verdi

Mahmut Tuncer, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar ölmedik hayattayız. Birileri bizi ölmüş diye mesajlar atmışlar. O yüzden biz bugün doğum günü kutluyoruz. Hakkımda çıkan 'hayatını kaybetti' haberleri ile akalı suç duyurusunda bulundum. Bundan sonra mahkemede buluşacağız" ifadelerini kullandı.