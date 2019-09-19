Mant\u0131k sizi A noktas\u0131ndan B noktas\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcr. Halay ise her yere. c\u00fcmlesiyle \u00f6zel bir yay\u0131n evinin test kitab\u0131na girdi\u011fi i\u00e7in sosyal medyada tart\u0131\u015fma konusu olan Mahmut Tuncer den a\u00e7\u0131klama geldi. \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\tMAHMUT TUNCER MANTIK K\u0130TABINA G\u0130RD\u0130! SOSYAL MEDYA AYA\u011eA KALKTI! \r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r PAYLA\u015eIMLARI OKUDUM Tuncer yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Tam 40 y\u0131l\u0131n\u0131 sanat insan\u0131 olma m\u00fccadelesiyle ge\u00e7irmi\u015f bir Anadolu insan\u0131y\u0131m. 40 y\u0131ll\u0131k m\u00fccadelemde bu derece maksad\u0131n\u0131 a\u015fan bir itham alt\u0131nda olmam\u0131\u015ft\u0131m. Sosyal medyada konuyla ilgili payla\u015f\u0131mlar\u0131 okudum. Bir mizah i\u00e7eri\u011finden s\u00f6z\u00fcm ona \u201ce\u011fitim ele\u015ftirisi\u201d \u00e7\u0131karma \u00e7abas\u0131n\u0131n asl\u0131nda ideolojik bir tart\u0131\u015fma \u00fcretme giri\u015fimi oldu\u011fu \u00e7ok a\u00e7\u0131k. Bu anlams\u0131z ele\u015ftiriyi k\u00f6p\u00fcrtenlerin orada bat\u0131l\u0131 bir sanat\u00e7\u0131 g\u00f6rselerdi bundan memnun olacaklar\u0131ndan da hi\u00e7 \u015f\u00fcphem yok. Ben bu sosyal medya lincinin faillerini Anadolu k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc \u00f6tekile\u015ftiren, kendi de\u011ferlerini k\u00fc\u00e7\u00fcmseyenler olarak de\u011ferlendiriyorum. \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\tMAHMUT TUNCER L\u0130 MANTIK K\u0130TABINA MEB DEN A\u00c7IKLAMA!\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r O SAYFADAK\u0130 M\u0130ZAHA B\u0130RAZ OLSUN KATKI SA\u011eLADIYSAM D\u00dcNYANIN EN MUTLU \u0130NSANI OLURUM Hi\u00e7bir \u015fekilde haberim veya onay\u0131m olmadan yer ald\u0131\u011f\u0131m o sayfadaki mizaha biraz olsun tebess\u00fcm eden, zihni rahatlayan bir \u00f6\u011frenci evlad\u0131m\u0131z varsa bu bir g\u00fczelliktir. Bu g\u00fczelli\u011fin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131nda biraz olsun katk\u0131 sa\u011flad\u0131ysam d\u00fcnyan\u0131n en mutlu insan\u0131 olurum. As\u0131l komik olan orada ifade etti\u011fim \u201cmant\u0131k\u201d espirisi de\u011fil, o espiri \u00fczerinden e\u011fitim ele\u015ftirisi \u00fcreten \u201cayd\u0131nlar\u0131n\u201d var oldu\u011fu ger\u00e7e\u011fidir.