Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanan bir Mantık kitabında Mahmut Tuncer'in görsel ve sözlerine yer verilmişti. Kitaptaki “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere” açıklaması, eleştirilerin odağı olmuştu.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir."