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Mahkum son bölüm tek parça izle! FOX TV Mahkum 16. bölüm full hemen kesintisiz izle!

Mahkum son bölüm izle tek parça! FOX TV Mahkum 16. bölüm full kesintisiz izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum 16. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyicileri Mahkum son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte Mahkum 16. son bölüm tek parça izle

07.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yapımını MF Yapım'ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururuken, senaryosunu Uğraş Güneş ile Nergiz Herdem uyarlıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi her perşembe akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Mahkum dizisi 16. son bölüm izleme linki...

  • MAHKUM 16. SON BÖLÜM İZLE!

    Mahkum 16. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    https://www.fox.com.tr/Mahkum/bolumler

  • MAHKUM 16. BÖLÜM ÖZETİ

    Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

    Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can’ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

    Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

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