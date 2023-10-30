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        Haberler Ekonomi Emlak Mahkemeden yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibine "kötü niyet tazminatı" kararı - Emlak Haberleri

        Mahkemeden yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibine "kötü niyet tazminatı" kararı

        İzmir'de bir ev sahibinin kiracısını tahliye etmek için açtığı davada mahkeme, yapılan zammın yasal olarak belirlenen yüzde 25'in üzerinde olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetti ve ev sahibinin "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:00
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        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
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        Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K, geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yaklaşık yüzde 55,5 artırarak 1400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti.

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        İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı 1400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25'in üzerinde artışla 1250 lira olarak ödemeye devam etti.

        Ev sahibi K.K, kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4. İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu.

        Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi.

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        Mahkeme kararında, "Takibe konu aylara ilişkin asıl alacak yasal süre içerisinde alacaklı hesabına ödendiğinden tahliye talebinin reddine karar verilmesi, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20'si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp davalıya verilmesine hükmedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

        "MÜLK SAHİBİ KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI"

        Kiracı İbrahim Çetin'in avukatı Mustafa Tunç, yasa gereği kiraya en fazla yüzde 25 zam yapılabileceğini, bu nedenle ev sahibinin icra takibine itiraz ettiklerini söyledi.

        Ev sahibinin, yaptıkları itirazın iptali ve kiracının tahliye edilmesi talebiyle dava açtığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

        "Davanın devamında bilirkişi raporu alındı. Rapor neticesinde yüzde 25 zammın uygun olduğu, kanunun emri hükmüne aykırı davranılamayacağından bahisle hem icra takibine karşı itiraz iptali davasını reddettiler hem de karşı tarafı 'kötü niyet tazminatına' hükmettiler. Kötü niyet tazminatı, icra takiplerinde alacaklıların kötü niyetli olarak icra başlatmalarından verilen bir tazminat. Burada da mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi."

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