Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'de U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Magnum Maserati Ghibli'nin yeni sahibi belli oldu. Magnum çekiliş sonuçlarına göre 9264984 numaralı Burak Fidan asil talihli oldu.

Yedek talihli ise 11045571 numaralı Selahattin Acar oldu.