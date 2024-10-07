ORTAK TUTKULARI DANS ETMEKTİ

Madonna, kendisinin ve Ciccone'nin gençliklerindeki ortak dans aşkını yansıttı ve bu tutkuyu, onları "çocukluklarının çılgınlığı boyunca bir arada tutan süper yapıştırıcı" olarak tanımladı.

Michigan doğumlu ünlü pop yıldızı, "Küçük orta batı kasabamızda dansı keşfetmek beni kurtardı, sonra kardeşim ortaya çıktı ve bu onu da kurtardı" diye yazdı.