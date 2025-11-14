"Made in Türkiye" imzasını dünyaya taşıyor

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde devam eden kasım kampanyaları, Türk markalarının dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine kapı aralıyor.

E-ticaret platformu Trendyol da "Made in Türkiye" imzası taşıyan ürünlerini, bu yıl Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 ülkede bu kampanyalar aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor.

Geçen sene 1,5 milyar dolarlık e-ihracat geliri sağlayan Trendyol, bu yıl ise Türk markalarının pazar payını artırarak 130 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Made in Türkiye etiketli ürünleri faaliyette oldukları tüm bölgelerde güçlü bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu yıl da kampanya dönemini güçlü pazarlama yatırımlarıyla destekleyeceklerini aktaran İnan, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, 10 ülkede en çok indirilen uygulama olduk. Bu yıl platformumuza, Türkiye'den günlük 18 milyon, yurt dışından ise 7 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

İnan, bu ay kampanya döneminde 20 milyonu yurt dışına olmak üzere 130 milyon ürünü kullanıcılarıyla buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Kampanya döneminde müşterilerin daha fazla yöneldiği kategorilere dikkati çeken İnan, "Kasım dönemi, her zaman moda, elektronik, ev-yaşam ve kozmetik kategorilerinde yoğun bir ilgiye sahne oluyor. Bu yıl da tablonun bu yönde seyredeceğini öngörüyoruz. Özellikle Türk üreticilerimizin güçlü olduğu kategorilerde, hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli bir hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu. İnan, kullanıcı alışkanlıklarında değişim yaşandığını, geçmişte daha çok indirim oranlarına odaklanan tüketicilerin artık teslimat hızı, iade kolaylığı ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere de dikkat ettiğini vurguladı. Kullanıcıların kampanya dönemine daha hazırlıklı girdiğini aktaran İnan, şöyle devam etti: "Tüketiciler artık, ürünleri önceden favorilerine ekleyerek fiyat değişimlerini takip ediyor. Yorumları inceleyip satıcı puanlarını değerlendiriyorlar. Alışverişlerini anlık kararlarla değil, araştırma ve karşılaştırmaya dayalı, daha bilinçli bir sürece dönüştürüyorlar. Kasım dönemi, kalite ve fiyat avantajını bir araya getiren Made in Türkiye etiketli ürünlerin yeni pazarlarla buluşması için önemli bir fırsat yaratıyor."

"TÜRK MALLARINA İLGİ ARTIYOR" Erdem İnan, Türk markalarının ürünlerine yönelik ilginin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında arttığını, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Azerbaycan'da güçlü bir talep olduğunu dile getirdi. Trendyol olarak Türkiye dahil 35 ülkede aktif operasyon yürüttüklerine vurgu yapan İnan, "Avrupa'da 27, Körfez Bölgesi'nde 6 ülke ve Azerbaycan dahil geniş bir coğrafyada Türk üreticilerini milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Geçen yıl 85 milyondan fazla ürünü yurt dışına ulaştırdık ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracata aracılık ettik. Üst üste iki yıldır Türkiye'nin e-ihracat şampiyonuyuz." şeklinde konuştu. İnan, 35 binden fazlası Türkiye'de olmak üzere 70 bine yakın sosyal medya içerik üreticisi ağına sahip olduklarını, pazarlama destekleri sayesinde satıcılarının daha fazla bölgeye erişerek iş hacimlerini büyütmesine yardımcı olduklarını aktardı. Teknoloji ve lojistik yatırımlarını hızlandırdıklarının altını çizen İnan, "Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai ofislerimizle, Polonya, Riyad ve Dubai depolarımızla global dağıtım ağımızı kurduk. Romanya'daki yeni depomuz ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan e-ihracat merkezimizle, bu kaslarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER TEKNOLOJİYLE KALKIYOR İnan, e-ihracatın önündeki en önemli engellerden dil bariyerini teknolojiyle aştıklarını, mühendislerinin geliştirdiği yerli yapay zeka dil modeli "Trendyol LLM" ile satıcı-müşteri iletişiminde 10'dan fazla dilde anlık çeviri sağladıklarını dile getirerek, bu sayede Denizli'deki bir üreticinin, Budapeşte'deki müşterisiyle rahatlıkla iletişim kurabildiğini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) e-ihracat partneri olduklarını aktaran İnan, bu işbirliği aracılığıyla Türkiye genelinde daha fazla üreticinin dijital kanallar üzerinden dünya pazarlarına açılması için eğitim programları ve etkinlikler hayata geçirdiklerini anlattı. İnan, e-ihracatta farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin 8 milyar dolarlık e-ihracat hedefi ve 2030'da toplam ihracatın yüzde 10'unun dijital kanallardan gelmesi vizyonuna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kasım döneminin, Türk markalarının küresel ölçekte daha güçlü konumlanmasına ve e-ihracat hacmini artırmaya önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz."