Naime Sert nsert@haberturk.com

Kadın ile erkek çalışanların ücret farkı açılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2018 yılı kazanç yapısı araştırmasına göre 2018 yılında yıllık ortama brüt ücret erkekler için 47 bin 515, kadınlar için ise 43 bin 866 TL tahmin edildi. Böylece kadın ve erkek arasındaki ücret farkı erkek lehine yüzde 7.7 oldu.

Oysa 2014 yılında yapılan bir önceki araştırmada fark yüzde 0.4 ile kadınlar lehineydi. 2010 yılında da ortalama kazançta kadınlar erkeklerin yüzde 1.1 önünde bulunuyordu. Her geçen yıl kadınların aleyhine işledi.

2010 YILINDA KADINLARIN ORTALAMA KAZANCI ERKEKLERDEN YÜZDE 1.1 FAZLAYDI

2010 yıllık brüt ücret (TL) Erkek Kadın Ücret farkı (%) Toplam 17.837 18.029 -1.1 Eğitim durumu İlkokul ve altı 12.597 10.519 16.5 İlköğretim ve ortaokul 12.571 10.470 16.7 Lise 15.531 13.969 10.1 Meslek lisesi 19.442 15.647 19.5 Yüksekokul ve üstü 33.574 28.184 16.1

2014 YILINDA FARK KAPANDI

2014 yılında kadın ve erkek arasında yıllık ortalama brüt ücret farkı kapandı. Erkeklerin yıllık brüt ücreti 26 bin 2 TL iken kadınların yıllık brüt ücreti 26 bin 113 oldu.

2014 yıllık brüt ücret (TL) Erkek Kadın Ücret farkı (%) Toplam 26.002 26.113 -0.4 Eğitim durumu İlkokul ve altı 18.691 15.321 18.0 İlköğretim ve ortaokul 18.433 15.593 15.4 Lise 20.712 18.831 9.1 Meslek lisesi 27.342 22.010 19.5 Yüksekokul ve üstü 50.468 41.490 17.8

EN ÇOK ONLAR KAZANIYOR

MAKAS AÇILIYOR

2014 yılında kapanan fark 2018'de kadınların aleyhine işledi. TÜİK verilerine göre 2018 yılına kadın ve erkek arasındaki yıllık ortala brüt ücret farkı yüzde 7.7'ye ulaştı. TÜİK verileri 2018 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınların yüzde 20.7, ortaokul mezunu kadınların yüzde 17.2, lise mezunu kadınların yüzde 14.3, meslek lisesi mezunu kadınların yüzde 28.8, yüksek öğrenimli kadınların ise yüzde 19.6 daha az ücret aldığını ortaya koydu.

KADINLARIN ALDIĞI ÜCRET DÜŞÜYOR

2018 Yıllık brüt ücret (TL) Erkek Kadın Ücret farkı (%) Toplam 47.515 43.866 7.7 Eğitim durumu İlkokul ve altı 35.666 28.294 20.7 İlköğretim ve ortaokul

34.702 28.720 17.2 Lise 37.334 32.013 14.3 Meslek lisesi 50.820 36.183 28.8 Yüksekokul ve üstü

73.095 58.754 19.6

2014 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınlar yüzde 18, ortaokul mezunu kadınlar yüzde 15.4, lise mezunu kadınlar yüzde 9.1, meslek lisesi mezunu kadınlar yüzde 19.5, yüksek öğrenimli kadınlar ise yüzde 17.8 daha az ücret almıştı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN AYNI İŞ İÇİN YÜZDE 20 AZ ÜCRET ALIYOR

2010 2014 2018 Toplam -1.1 -0.4 7.7 Eğitim durumu İlkokul ve altı 16.5 18 20.7 İlköğretim ve ortaokul 16.7 15.4 17.2 Lise 10.1 9.1 14.3 Meslek lisesi 19.5 19.5 28.8 Yüksekokul ve üstü 16.1 17.8 19.6 Eğitim durumuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı (%)

MESLEK LİSESİ FARKI AÇTI

Özellikle meslek lisesi mezunu kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkındaki artış dikkat çekici. 2010 ve 2014 yıllarında yüzde 19.5 olan bu fark 2018 yılında yüzde 28.8'e çıktı.