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Kadın ile erkek çalışanların ücret farkı açılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2018 yılı kazanç yapısı araştırmasına göre 2018 yılında yıllık ortama brüt ücret erkekler için 47 bin 515, kadınlar için ise 43 bin 866 TL tahmin edildi. Böylece kadın ve erkek arasındaki ücret farkı erkek lehine yüzde 7.7 oldu.
Oysa 2014 yılında yapılan bir önceki araştırmada fark yüzde 0.4 ile kadınlar lehineydi. 2010 yılında da ortalama kazançta kadınlar erkeklerin yüzde 1.1 önünde bulunuyordu. Her geçen yıl kadınların aleyhine işledi.
2010 YILINDA KADINLARIN ORTALAMA KAZANCI ERKEKLERDEN YÜZDE 1.1 FAZLAYDI
|2010 yıllık brüt ücret (TL)
|Erkek
|Kadın
|Ücret farkı (%)
|Toplam
|17.837
|18.029
|-1.1
|Eğitim durumu
|İlkokul ve altı
|12.597
|10.519
|16.5
|İlköğretim ve ortaokul
|12.571
|10.470
|16.7
|Lise
|15.531
|13.969
|10.1
|Meslek lisesi
|19.442
|15.647
|19.5
|Yüksekokul ve üstü
|33.574
|28.184
|16.1
2014 YILINDA FARK KAPANDI
2014 yılında kadın ve erkek arasında yıllık ortalama brüt ücret farkı kapandı. Erkeklerin yıllık brüt ücreti 26 bin 2 TL iken kadınların yıllık brüt ücreti 26 bin 113 oldu.
|2014 yıllık brüt ücret (TL)
|Erkek
|Kadın
|Ücret farkı (%)
|Toplam
|26.002
|26.113
|-0.4
|Eğitim durumu
|İlkokul ve altı
|18.691
|15.321
|18.0
|İlköğretim ve ortaokul
|18.433
|15.593
|15.4
|Lise
|20.712
|18.831
|9.1
|Meslek lisesi
|27.342
|22.010
|19.5
|Yüksekokul ve üstü
|50.468
|41.490
|17.8
MAKAS AÇILIYOR
2014 yılında kapanan fark 2018'de kadınların aleyhine işledi. TÜİK verilerine göre 2018 yılına kadın ve erkek arasındaki yıllık ortala brüt ücret farkı yüzde 7.7'ye ulaştı. TÜİK verileri 2018 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınların yüzde 20.7, ortaokul mezunu kadınların yüzde 17.2, lise mezunu kadınların yüzde 14.3, meslek lisesi mezunu kadınların yüzde 28.8, yüksek öğrenimli kadınların ise yüzde 19.6 daha az ücret aldığını ortaya koydu.
KADINLARIN ALDIĞI ÜCRET DÜŞÜYOR
|2018 Yıllık brüt ücret (TL)
|Erkek
|Kadın
|Ücret farkı (%)
|Toplam
|47.515
|43.866
|7.7
|Eğitim durumu
|İlkokul ve altı
|35.666
|28.294
|20.7
| İlköğretim ve ortaokul
|34.702
|28.720
|17.2
|Lise
|37.334
|32.013
|14.3
|Meslek lisesi
|50.820
|36.183
|28.8
| Yüksekokul ve üstü
|73.095
|58.754
|19.6
2014 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınlar yüzde 18, ortaokul mezunu kadınlar yüzde 15.4, lise mezunu kadınlar yüzde 9.1, meslek lisesi mezunu kadınlar yüzde 19.5, yüksek öğrenimli kadınlar ise yüzde 17.8 daha az ücret almıştı.
ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN AYNI İŞ İÇİN YÜZDE 20 AZ ÜCRET ALIYOR
|2010
|2014
|2018
|Toplam
|-1.1
|-0.4
|7.7
|Eğitim durumu
|İlkokul ve altı
|16.5
|18
|20.7
|İlköğretim ve ortaokul
|16.7
|15.4
|17.2
|Lise
|10.1
|9.1
|14.3
|Meslek lisesi
|19.5
|19.5
|28.8
|Yüksekokul ve üstü
|16.1
|17.8
|19.6
|Eğitim durumuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı (%)
MESLEK LİSESİ FARKI AÇTI
Özellikle meslek lisesi mezunu kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkındaki artış dikkat çekici. 2010 ve 2014 yıllarında yüzde 19.5 olan bu fark 2018 yılında yüzde 28.8'e çıktı.
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