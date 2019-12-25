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Ücret farkı açılıyor

Aynı eğitim seviyesinde olup, aynı işi yapan kadın ile erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılı kazanç yapısı araştırmasına göre 2018 yılında yıllık ortama brüt ücret erkekler için 47 bin 515, kadınlar için ise 43 bin 866 TL tahmin edildi. Böylece kadın ve erkek arasındaki ücret farkı erkek lehine yüzde 7.7 oldu. Oysa 2014 yılında fark yüzde 0.4, 2010 yılında yüzde 1.1 ile kadınlar lehineydi

25.12.2019 - 07:43 | Güncelleme:
kadın-erkek ücret eşitliği

Kadın ile erkek çalışanların ücret farkı açılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK)  2018 yılı kazanç yapısı araştırmasına göre 2018 yılında yıllık ortama brüt  ücret erkekler için 47  bin 515, kadınlar için ise 43 bin 866 TL tahmin edildi. Böylece kadın ve erkek arasındaki ücret farkı erkek lehine yüzde 7.7 oldu.

Oysa 2014 yılında yapılan bir önceki araştırmada fark yüzde 0.4 ile kadınlar lehineydi. 2010 yılında da ortalama kazançta kadınlar erkeklerin yüzde 1.1 önünde bulunuyordu. Her geçen yıl kadınların aleyhine işledi.

 2010 YILINDA KADINLARIN ORTALAMA KAZANCI ERKEKLERDEN YÜZDE 1.1 FAZLAYDI

2010 yıllık brüt ücret (TL)ErkekKadınÜcret farkı (%)
Toplam 17.83718.029-1.1
Eğitim durumu    
İlkokul ve altı12.59710.51916.5
İlköğretim ve ortaokul12.57110.47016.7
Lise15.53113.96910.1
Meslek lisesi19.44215.64719.5
Yüksekokul ve üstü33.57428.18416.1

2014 YILINDA FARK KAPANDI

 2014 yılında kadın ve erkek arasında yıllık ortalama brüt ücret farkı kapandı. Erkeklerin yıllık brüt ücreti 26 bin 2 TL iken kadınların  yıllık brüt ücreti 26 bin 113 oldu. 

2014 yıllık brüt ücret (TL)ErkekKadınÜcret farkı (%)
Toplam 26.00226.113-0.4
Eğitim durumu    
İlkokul ve altı18.69115.32118.0
İlköğretim ve ortaokul18.43315.59315.4
Lise20.71218.8319.1
Meslek lisesi27.34222.01019.5
Yüksekokul ve üstü50.46841.49017.8

 

MAKAS AÇILIYOR

2014 yılında kapanan fark 2018'de kadınların aleyhine işledi. TÜİK verilerine göre 2018 yılına kadın ve erkek arasındaki yıllık ortala brüt ücret farkı yüzde 7.7'ye ulaştı. TÜİK verileri 2018 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınların yüzde 20.7, ortaokul mezunu kadınların yüzde 17.2, lise mezunu kadınların yüzde 14.3, meslek lisesi mezunu kadınların yüzde 28.8, yüksek öğrenimli kadınların ise yüzde 19.6 daha az ücret aldığını ortaya koydu.

KADINLARIN ALDIĞI ÜCRET DÜŞÜYOR

2018 Yıllık brüt ücret (TL)ErkekKadınÜcret farkı (%)
 Toplam                     47.515                        43.866          7.7   
 Eğitim durumu     
 İlkokul ve altı                  35.666                     28.294         20.7   
 İlköğretim ve ortaokul
 		                 34.702                     28.720         17.2   
 Lise                  37.334                     32.013         14.3   
 Meslek lisesi                  50.820                     36.183         28.8   
 Yüksekokul ve üstü
 		                 73.095                     58.754         19.6   

2014 yılında erkeklere oranla ilkokul ve altı eğitimli kadınlar yüzde 18, ortaokul mezunu kadınlar yüzde 15.4, lise mezunu kadınlar yüzde 9.1, meslek lisesi mezunu kadınlar yüzde 19.5, yüksek öğrenimli kadınlar ise yüzde 17.8 daha az ücret almıştı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN AYNI İŞ İÇİN YÜZDE 20 AZ ÜCRET ALIYOR

 201020142018
Toplam -1.1-0.4      7.7   
Eğitim durumu    
İlkokul ve altı16.518     20.7   
İlköğretim ve ortaokul16.715.4     17.2   
Lise10.19.1     14.3   
Meslek lisesi19.519.5     28.8   
Yüksekokul ve üstü16.117.8     19.6   
Eğitim durumuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı  (%)

MESLEK LİSESİ FARKI AÇTI

Özellikle meslek lisesi mezunu kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkındaki artış dikkat çekici. 2010  ve 2014 yıllarında  yüzde 19.5 olan  bu fark 2018 yılında  yüzde 28.8'e çıktı.

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