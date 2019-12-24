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Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetlerinde çalışanlar elde etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2018 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira olarak gerçekleşti. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 lira, kadınlar için 46 bin 208 lira olarak tahmin edildi.
Hem erkek hem de kadın ücretli çalışanların kazançları genellikle eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldi. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 78 bin 41 lira, kadınlarda 62 bin 51 lira oldu.
Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü, 95 bin 314 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri izledi.
En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 35 bin 172 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe elde edildi. Bunu 38 bin 80 lirayla idari ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.
EN DÜŞÜK KAZANÇ NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE
Meslek grubu (ISCO 08) ayrımında en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 121 bin 529 lirayla yöneticiler grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 70 bin 853 lirayla profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 32 bin 333 lirayla nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda gerçekleşti.
Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanıyor. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama düzenli brüt ücret esas alınarak, yıllık ortalama düzenli brüt ücret kullanılarak hesaplanıyor. Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde ve toplam düzeyde erkek ücretinin lehine gerçekleşti.
ARAŞTIRMA 16 BİN 674 İŞ YERİNDE UYGULANDI
Kazanç Yapısı Araştırması brüt kazançların düzeyi, yapısı ve gelişimi konusunda, ücretli çalışanların özellikleri ayrımında bilgi derlemek amacıyla 2006 yılından itibaren AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak 4 yıllık aralıklarla uygulanıyor.
Son araştırma, 2018 Kasım ayı ve yıllık bilgileri referans alınarak, 2019 yılında, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre, sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri kapsanarak örnekleme yöntemiyle seçilen 16 bin 674 iş yerinde uygulandı.
Araştırmada, iş yerinde ücret karşılığı çalışan kişiler kapsanırken, kadınlar, ücretli çalışanların yüzde 31,7'sini oluşturdu.
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