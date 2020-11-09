Piyasalar ne tepki verdi?

Cuma piyasaların kapanmasının ardından bu sabaha kadar geçen süre ekonomi yönetiminde büyük fırtınalara sahne oldu. Önce Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Ardından dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan saat 21.57'de yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.
Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.18'e kadar geriledi. Ardından 8.29'a tırmandı. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL 9.75'e düştü. Sonra, 9.85'e yükseldi.
"GEREKLİ KARARLAR ALINACAKTIR"
Kurlardaki düşüş yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklaması sonrası hızlandı.
Saat 12.40 itibarıyla dolar 8.11, Euro ise 9.60 liraya geriledi. Öğleden sonra TL'nin dolar karşısındaki kazancı yüzde 5.3'ü buldu. Bu 2018'den buyana en sert günlük yükseliş. Dolar/TL gün içinde 8.0237’ye kadar geriledi. Yurtiçi piyasaların kapanmasının ardından uluslararası piyasalarda 8.18'e yükseldi.
'AF TALEBİ KABUL EDİLDİ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan saat 21.57'de yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.
Geceyarısından sonra Resmi Dazete'ye yayımlananCumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmasının ardından uluslararası piyasada 8.0647'ye geriledi.
TL bugün dünyada dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.
BORSA İSTANBUL'DA 9.5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞI
Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı. Öğleden sonra endekste yükseliş yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.32 değer kazancıyla 1.231 puandan tamamlayarak 9.5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST Bankacılık endeksinde yükseliş ise yüzde 7'yi geçti.
Borsa İstanbul'da yükselişin hızlanmasında Pfizer'in koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı elde edildiğinin açıklanması etkili oldu.
Bunun yanında Türkiye'nin 535 baz puan olan risk primi de 500'ün altına geriledi. Türkiye'nin 2 yıllık tahvilleri değerlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!