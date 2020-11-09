Piyasalar ne tepki verdi?

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Cuma piyasaların kapanmasının ardından bu sabaha kadar geçen süre ekonomi yönetiminde büyük fırtınalara sahne oldu. Önce Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Ardından dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan saat 21.57'de yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.18'e kadar geriledi. Ardından 8.29'a tırmandı. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL 9.75'e düştü. Sonra, 9.85'e yükseldi.

"GEREKLİ KARARLAR ALINACAKTIR"

Kurlardaki düşüş yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklaması sonrası hızlandı.

Saat 12.40 itibarıyla dolar 8.11, Euro ise 9.60 liraya geriledi. Öğleden sonra TL'nin dolar karşısındaki kazancı yüzde 5.3'ü buldu. Bu 2018'den buyana en sert günlük yükseliş. Dolar/TL gün içinde 8.0237’ye kadar geriledi. Yurtiçi piyasaların kapanmasının ardından uluslararası piyasalarda 8.18'e yükseldi.

'AF TALEBİ KABUL EDİLDİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan saat 21.57'de yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Geceyarısından sonra Resmi Dazete'ye yayımlananCumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmasının ardından uluslararası piyasada 8.0647'ye geriledi.

TL bugün dünyada dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.

BORSA İSTANBUL'DA 9.5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.10 artışla 1.217 puandan başladı. Öğleden sonra endekste yükseliş yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.32 değer kazancıyla 1.231 puandan tamamlayarak 9.5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST Bankacılık endeksinde yükseliş ise yüzde 7'yi geçti.

Borsa İstanbul'da yükselişin hızlanmasında Pfizer'in koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı elde edildiğinin açıklanması etkili oldu.

Bunun yanında Türkiye'nin 535 baz puan olan risk primi de 500'ün altına geriledi. Türkiye'nin 2 yıllık tahvilleri değerlendi.