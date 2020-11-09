ABD Başkanlık Seçimlerinden Biden'ın kesin olarak zaferle ayrılmasıyla piyasalarda olumlu rüzgarlar esmeye devam ediyor.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0.5 yükselerek 595.98 puanla gün içi rekorunu kırdı. ABD'de Trump hukuki bir mücadele vereceğini açıklasa da seçim sonuçlarında artık bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

Paris Borsası'nda CAC 40 sabah saatlerinde yüzde 1.6 yükselirken, Alman DAX endeksinde artış yüzde 1.9'u buldu. Londra Borsası'nda ise FTSE 100'de yüzde 1.3'lük artış kaydedildi.

Asya'da özellikle de Çin'de ise Biden'ın zaferi büyük sevinçle karşılandı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.8 yükseldi.