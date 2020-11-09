Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini duyurdu. Duyuru twitter hesabından yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saat 19:00 sıralarında Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapmıştı.