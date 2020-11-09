Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal, haftanın ilk işlem gününde yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve

sürdürmek olduğunu belirten Ağbal, "Bu doğrultuda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." dedi.

19 Kasım'da yapılacak PPK toplantısıyla ilgili de mesaj veren Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı