Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 7 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.