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LUNA coin son durum 31 Mayıs 2022: Terra 2.0 nedir, ne kadar? 31 Mayıs Terra LUNA coin kaç dolar, yükselecek mi? Luna Coin yakımı olacak mı, neden Binance'de yok?

LUNA coin son durum: Terra 2.0 nedir, ne kadar? 31 Mayıs Terra LUNA coin kaç dolar, yükselecek mi?

LUNA Coin son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerileyene Terra Luna coin, kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratmıştı. Piyasadaki sert düşüşüşün ardından Bitcoin ve altcoinlerde de değer kaybı yaşandı. 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara kadar gerileyen coin 1,5 yılın dibini görürken Binance LUNA ve UST işlem çiftlerini kaldırdı. Kripto para piyasasına dönen Terra 2.0 19,53 dolara kadar yükseldikten saatler sonra 4,39 dolara gerilirken 5,9 dolar seviyesinde dengelendi. İşte, Terra LUNA coin yorumu ve son durum...

31.05.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Luna Coin son durum, kripto para piyasalarına ilgi duyan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde yüze yakın değer kaybı yaşayarak piyasalarda deprem etkisi yaratan Luna con, Bitcoin ve alt coinlerde de sert düşüşe neden oldu. En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'nin LUNA işlem çiftlerini sitesinden kaldırmasının ardından "LUNA coin yakımı olacak mı, neden Binance'de yok? soruları gündeme geldi. Terraform Labs CEO'su Do Kwon liderliğinde Terra 2.0 ağını hayata geçirilirken Cumartesi günü 19,53 dolara kadar yükselen yeni Luna saatler sonra 4,39 dolara dek gerilemiş ve sonrasında fiyatı 5,90 dolar seviyesinde dengelenmişti. İşte, kripto para piyasalarda son durum ve LUNA coin yorumu, geleceği...

  • TERRA 2.0 NEDİR?

    Tüm kripto topluluğu Terra LUNA coin fiyaskosunun farkında. Terra coinin 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilemesiyle birlikte ekosistem dibe vurdu ve yatırımcılar milyarlarca dolar para kaybı yaşadı. 

    Terra LUNA coin ekibi, Terra 2.0 teklifinde bulunurken teklif, toplam oyların %65,5’lik oranını alarak geçti. 

    Bu yeni öneri LUNA 2.0 tokenlerini oluşturma ve Do Kwon‘un Terra blockchainin yeniden başlatma  önerisini içinde barındırıyordu.

  • BİNANCE TERRA 2.0 TOKENİNİ 31 MAYIS'TA LİSTELEYECEK!

    Luna’nın tekrar piyasaya sürülen tokenı için yatırımcılar Terra 2.0 tanımını kullanıyor. Söz konusu varlık şimdiden Bybit, Kucoin ve Huobi gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı. Dünyanın en büyük borsalarından olan Binance de Luna’yı Salı günü işlemlere açacağını açıkladı.

  • YENİ LUNA DA ÇAKILDI

    9 Mayıs'ta Terra ağının sabit coini TerraUSD'nin (UST) 1 dolarlık değere tutunamamasıyla kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birisi yaşanmıştı.

    Terra'nın yerel parası LUNA da UST ile berabere çökünce yatırımcılar toplamda 60 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

    İlk projeyi destekleyen bazı kurum ve geliştiriciler geçen hafta ise Terra ağını yeniden hayata döndürme kararı aldı. Ancak yapılan tartışmalar sonucunda Terra 2.0 ismi verilen ağda UST değil sadece LUNA hayata geçirildi.

    Söz konusu kripto para halihazırda Huobi, Kucoin gibi önemli platformlarda işlem görmeye başladı. Binance ise yarından itibaren yeni LUNA'yı listeleyeceğini duyurdu. Söz konusu girişimde ilk Terra'nın yaratıcısı Terraform Labs CEO'su Do Kwon yine önemli bir rol oynadı.

  • 13 BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

    Yeni LUNA 30 Mayıs itibarıyla dünya genelinde 13 borsada alınıp satılıyor. İlk olarak 28 Mayıs'ta işlem görmeye başladı. Söz konusu tarihte işlemler 17.8 dolarlık değerle başladı. Gün içerisinde 19.54 dolara kadar yükseldi, ardından sert bir düşüş yaşadı.

    Yeni Luna 28 Mayıs'ta 3.63 dolara düşmesinin ardından bugün 6.45 dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak yine de zirveden alanlar şu ana kadar 2 günde yüzde 67 kaybettirdi.

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