YENİ LUNA DA ÇAKILDI

9 Mayıs'ta Terra ağının sabit coini TerraUSD'nin (UST) 1 dolarlık değere tutunamamasıyla kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birisi yaşanmıştı.

Terra'nın yerel parası LUNA da UST ile berabere çökünce yatırımcılar toplamda 60 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

İlk projeyi destekleyen bazı kurum ve geliştiriciler geçen hafta ise Terra ağını yeniden hayata döndürme kararı aldı. Ancak yapılan tartışmalar sonucunda Terra 2.0 ismi verilen ağda UST değil sadece LUNA hayata geçirildi.

Söz konusu kripto para halihazırda Huobi, Kucoin gibi önemli platformlarda işlem görmeye başladı. Binance ise yarından itibaren yeni LUNA'yı listeleyeceğini duyurdu. Söz konusu girişimde ilk Terra'nın yaratıcısı Terraform Labs CEO'su Do Kwon yine önemli bir rol oynadı.