Lukaku durdurulamıyor

Romelu Lukaku, Inter formasıyla İtalya'yı sallamaya devam ediyor. Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Belçikalı santrfor, bu sezon 30 resmi maçta 21 kez fileleri havalandırdı.

Attığı gollerle takımının en skorer ismi olan 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla Inter'in efsane oyuncularını da geride bıraktı.

Lukaku'nın 29 maçta ulaştığı 20 gole, 'Fenomen' lakaplı unutulmaz futbolcu Ronaldo Nazario 31 maçta ulaşmıştı.

Adriano, Diego Milito ve Rodrigo Palacio ise bu barajı ancak 37 maç sonunda aşabilmişti.

Romelu Lukaku ve partneri Lautaro Martinez önderliğindeki Inter, Serie A'da 8 yıldır süren Juventus hegemonyasına bu sezon son vermek istiyor.

23 haftada 54 puan toplayan Milano ekibi, liderliğini sürdürüyor.