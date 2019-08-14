14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Little Big (LTB),1948 yılında kot üretimi için kurulan Çak Şirketler Grubu bünyesinde 1994 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlamıştır.
Kot başta olmak üzere pek çok tekstil ürününü müşterileriyle buluşturan LTB, yılda ortalama 17 milyon ürün imal etmektedir.
Little Big'in 33'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de 67, dünyanın farklı ülkelerinde ise 18 mağazası bulunmaktadır.
LTB ÇALIŞMA SAATLERİ
LTB hafta içi sabah saat 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 21.00’a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde bulunan Little Big mağazaları saat 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanıyor. Tüm LTB mağazaları hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de faaliyet gösteriyor.
LTB, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında da açıktır. Ayrıca; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.
LITTLE BİG İLETİŞİM BİLGİLERİ
LTB Merkez ofisi, Bağcılar Mimar Sinan Cad. No:3 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Little Big merkez ofisine 0212 410 04 10, müşteri hizmetlerine ise 0850 460 02 25 numaralı telefonları tuşlayarak erişebilirsiniz.
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