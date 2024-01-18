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        Haberler Ekonomi Enerji LPG'ye zam geldi: Fiyatlar 20 lirayı aştı - Enerji Haberleri

        LPG'ye zam geldi

        LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 08:37 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:37
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        LPG'ye zam geldi
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        LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.

        Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.

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